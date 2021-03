மாநில செய்திகள்

எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆண்டுதோறும் சொத்துப்பட்டியலை வெளியிட வலியுறுத்துவோம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு தேர்தல் வாக்குறுதி

We urge MPs and MLAs to publish annual list of assets Marxist Communist Election Promise

