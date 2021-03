மாநில செய்திகள்

கல்வி, மருத்துவம், குடிநீரை இலவசமாக வழங்குவோம்: மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள் + "||" + We will provide free education, medicine and drinking water: Vote for the Tamil Party that wants change

கல்வி, மருத்துவம், குடிநீரை இலவசமாக வழங்குவோம்: மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள்