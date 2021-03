மாநில செய்திகள்

சேப்பாக்கம் பகுதியில் ஆட்டோவில் சென்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரம் - உதயசூரியன் சின்னத்தில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + Udayanithi Stalin's campaign to go by auto in Chepauk area - Intense vote collection on Udayasooriyan symbol

சேப்பாக்கம் பகுதியில் ஆட்டோவில் சென்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரம் - உதயசூரியன் சின்னத்தில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு