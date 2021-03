மாநில செய்திகள்

“மயிலாப்பூரை குடிசை இல்லாத தொகுதியாக மாற்றுவதே என் லட்சியம்” தி.மு.க. வேட்பாளர் த.வேலு உறுதி + "||" + "My ambition is to make Mylapore a hutless block" DMK Candidate T.Velu confirmed

“மயிலாப்பூரை குடிசை இல்லாத தொகுதியாக மாற்றுவதே என் லட்சியம்” தி.மு.க. வேட்பாளர் த.வேலு உறுதி