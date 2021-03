மாநில செய்திகள்

'நீங்கள்தான் என்னுடைய பிரசார பீரங்கி' கட்சியினருக்கு ஆடியோ பதிவு அனுப்பிய கமல்ஹாசன் + "||" + Kamal Haasan sends audio recording to 'You are my propaganda cannon' party

'நீங்கள்தான் என்னுடைய பிரசார பீரங்கி' கட்சியினருக்கு ஆடியோ பதிவு அனுப்பிய கமல்ஹாசன்