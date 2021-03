மாநில செய்திகள்

பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து அ.தி.மு.க. பிரசாரம் கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் + "||" + The AIADMK has made false promises. Campaign Kanimozhi MP Condemnation

பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து அ.தி.மு.க. பிரசாரம் கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம்