மாநில செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தல் சூடுபிடிக்கிறது: ராகுல்காந்தி 2 நாள் தேர்தல் பிரசாரம் மு.க.ஸ்டாலினுடன் ஒரே மேடையில் பேசுகிறார் + "||" + Assembly elections heat up: Rahul Gandhi speaks with MK Stalin on the same platform as the 2-day election campaign

சட்டசபை தேர்தல் சூடுபிடிக்கிறது: ராகுல்காந்தி 2 நாள் தேர்தல் பிரசாரம் மு.க.ஸ்டாலினுடன் ஒரே மேடையில் பேசுகிறார்