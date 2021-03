மாநில செய்திகள்

பொதுமக்களின் விருப்பத்தை அறிந்து தயாரிக்கப்பட்ட பா.ஜ.க. தேர்தல் அறிக்கை மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி இன்று வெளியிடுகிறார் + "||" + The BJP was prepared knowing the will of the people. Union Minister Nitin Gadkari today released the election manifesto

