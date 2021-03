மாநில செய்திகள்

9 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது + "||" + Death toll in 9 districts The number of corona patients in Tamil Nadu is approaching 8,000

9 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது