மாநில செய்திகள்

சூளகிரி அருகே தார்சாலை அமைக்காததை கண்டித்துகிராம மக்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவுதாலுகா அலுவலகத்தில், வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை ஒப்படைத்து போராட்டம் + "||" + The villagers decided to boycott the election

சூளகிரி அருகே தார்சாலை அமைக்காததை கண்டித்துகிராம மக்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவுதாலுகா அலுவலகத்தில், வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை ஒப்படைத்து போராட்டம்