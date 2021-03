மாநில செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலை பரவுகிறது: தேர்தல் பிரசாரத்தில் சால்வை, பூங்கொத்து கொடுக்க வேண்டாம் + "||" + Corona 2nd wave is spreading: Do not give shawls and bouquets in the election campaign

கொரோனா 2-வது அலை பரவுகிறது: தேர்தல் பிரசாரத்தில் சால்வை, பூங்கொத்து கொடுக்க வேண்டாம்