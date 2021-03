மாநில செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் சென்னையில் வசிக்கும் வட மாநிலத்தவர்களின் வாக்கு யாருக்கு? + "||" + To whom do the people of the Northern States living in Chennai vote in the Assembly elections?

சட்டசபை தேர்தலில் சென்னையில் வசிக்கும் வட மாநிலத்தவர்களின் வாக்கு யாருக்கு?