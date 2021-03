மாநில செய்திகள்

‘தேர்தல் தோல்வி பயத்தால் என்னை கொல்ல சதி’ அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பரபரப்பு பேட்டி + "||" + ‘Conspiracy to kill me for fear of election defeat’ Minister Kadambur Raju sensational interview

‘தேர்தல் தோல்வி பயத்தால் என்னை கொல்ல சதி’ அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பரபரப்பு பேட்டி