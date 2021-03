மாநில செய்திகள்

கல்வித்தகுதி முழுவதையும் தமிழில் படித்தால் மட்டுமே 20 சதவீத ஒதுக்கீட்டில் அரசு வேலை மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Madurai I-Court order for government employment with 20% quota only if the entire qualification is studied in Tamil

கல்வித்தகுதி முழுவதையும் தமிழில் படித்தால் மட்டுமே 20 சதவீத ஒதுக்கீட்டில் அரசு வேலை மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு