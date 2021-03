மாநில செய்திகள்

சில மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்துள்ளநிலையில் சுகாதாரத்துறை செயலாளருடன் தலைமைச் செயலாளர் ஆலோசனை + "||" + The Secretary-General consults with the Secretary of Health as corona infections are on the rise in some states

