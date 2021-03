மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்படும் பா.ஜ.க. தேர்தல் அறிக்கையை மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி வெளியிட்டார் + "||" + BJP to implement complete ban on alcohol in Tamil Nadu The election statement was released by Union Minister Nitin Gadkari

