மாநில செய்திகள்

கொரோனா தாக்கம் அதிகரிப்பு எதிரொலி: கல்லூரிகளிலும் நேரடி வகுப்புகள் ரத்து 'ஆன்லைன்' முறையில் வகுப்புகள் தொடர அரசு உத்தரவு + "||" + Echoes of Corona impact increase: Government orders cancellation of live classes in colleges to continue classes online

கொரோனா தாக்கம் அதிகரிப்பு எதிரொலி: கல்லூரிகளிலும் நேரடி வகுப்புகள் ரத்து 'ஆன்லைன்' முறையில் வகுப்புகள் தொடர அரசு உத்தரவு