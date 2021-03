மாநில செய்திகள்

ராயபுரத்தில் தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் 8 பேரை ஆதரித்து பிரசாரம் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கு + "||" + DMK in Rayapuram MK Stalin's attack on Edappadi Palanisamy campaigning in support of 8 candidates

ராயபுரத்தில் தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் 8 பேரை ஆதரித்து பிரசாரம் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கு