மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தேர்தல் பரிசோதனையில் ரூ.265 கோடி மதிப்புள்ள பணம், பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of cash and goods worth Rs 265 crore during election raids in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் தேர்தல் பரிசோதனையில் ரூ.265 கோடி மதிப்புள்ள பணம், பொருட்கள் பறிமுதல்