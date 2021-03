மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மக்களாட்சி வேண்டுமா? மன்னராட்சி வேண்டுமா? தேர்தல் பிரசாரத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி + "||" + Do we want democracy in Tamil Nadu? Want a monarchy? Question by Anbumani Ramadas in the election campaign

தமிழகத்தில் மக்களாட்சி வேண்டுமா? மன்னராட்சி வேண்டுமா? தேர்தல் பிரசாரத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி