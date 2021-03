மாநில செய்திகள்

நடிப்பை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்ததால் ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி இழப்பு கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + Kamal Haasan talks about losing Rs 300 crore a year due to quitting acting and entering politics

நடிப்பை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்ததால் ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி இழப்பு கமல்ஹாசன் பேச்சு