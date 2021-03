மாநில செய்திகள்

வேகமெடுக்கும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் தலைமைச்செயலாளர் ஆலோசனை + "||" + The Chief Secretary consults with a panel of medical experts on controlling the accelerated corona spread

