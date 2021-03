மாநில செய்திகள்

‘‘சசிகலாவை அ.தி.மு.க.வில் இணைத்து கொள்வது குறித்து பரிசீலிப்போம்’’ தந்தி டி.வி.க்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பரபரப்பு பேட்டி + "||" + O. Panneerselvam's sensational interview to Thandi TV: "We will consider incorporating Sasikala in the AIADMK

‘‘சசிகலாவை அ.தி.மு.க.வில் இணைத்து கொள்வது குறித்து பரிசீலிப்போம்’’ தந்தி டி.வி.க்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பரபரப்பு பேட்டி