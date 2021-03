வாக்களிக்க சொந்த ஊர் செல்லும் பொதுமக்கள் வசதிக்காக 14,215 தேர்தல் சிறப்பு பஸ்கள் ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் 5-ந் தேதி வரை விடப்படுகிறது

மாநில செய்திகள்

வாக்களிக்க சொந்த ஊர் செல்லும் பொதுமக்கள் வசதிக்காக 14,215 தேர்தல் சிறப்பு பஸ்கள் ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் 5-ந் தேதி வரை விடப்படுகிறது + "||" + 14,215 special election special buses will be released from April 1 to 5 for the convenience of the public traveling to their hometowns to vote.

வாக்களிக்க சொந்த ஊர் செல்லும் பொதுமக்கள் வசதிக்காக 14,215 தேர்தல் சிறப்பு பஸ்கள் ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் 5-ந் தேதி வரை விடப்படுகிறது