மாநில செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டியில் தேர்தல் பிரசாரத்தை விஜயகாந்த் தொடங்கினார் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு + "||" + Vijaykanth started his election campaign in Gummidipoondi with an enthusiastic welcome from the volunteers

கும்மிடிப்பூண்டியில் தேர்தல் பிரசாரத்தை விஜயகாந்த் தொடங்கினார் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு