மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க. தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தமிழகம் வருகை திட்டக்குடி, திருவையாறு, துறைமுகம் தொகுதிகளில் நாளை பிரசாரம் செய்கிறார் + "||" + BJP National leader JP Natta will visit Tamil Nadu and campaign in Tittakkudi, Thiruvaiyaru and Port constituencies tomorrow

