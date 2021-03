மாநில செய்திகள்

7 நாட்கள் நடைபெறுகிறது முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இன்று முதல் தபால் ஓட்டு + "||" + The first postal drive for the elderly and the disabled takes place today for 7 days

7 நாட்கள் நடைபெறுகிறது முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இன்று முதல் தபால் ஓட்டு