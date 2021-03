மாநில செய்திகள்

வாக்காளர்கள் திருப்தி அடையும் வகையில் தேர்தலை நேர்மையாகவும், நியாயமாகவும் நடத்த வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ruled that the election should be conducted honestly and fairly to the satisfaction of the voters

