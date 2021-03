மாநில செய்திகள்

கட்சியையும், ஆட்சியையும் நல்ல முறையில் நடத்த பா.ஜ.க. உறுதுணையாக இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு பேச்சு + "||" + The BJP wants to run the party and the government well. Edappadi Palanisamy's sensational speech is supportive

கட்சியையும், ஆட்சியையும் நல்ல முறையில் நடத்த பா.ஜ.க. உறுதுணையாக இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு பேச்சு