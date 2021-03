மாநில செய்திகள்

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + MK Stalin's commitment to the election campaign that all the demands of government employees and teachers will be met

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி