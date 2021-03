மாநில செய்திகள்

தபால் வாக்கு செலுத்துபவர்களின் பட்டியலை வெளியிடக் கோரிய வழக்கு - அவசர வழக்காக நாளை விசாரணைக்கு ஏற்பு + "||" + Case seeking publishing the list of postal voters - Accepted for hearing tomorrow

தபால் வாக்கு செலுத்துபவர்களின் பட்டியலை வெளியிடக் கோரிய வழக்கு - அவசர வழக்காக நாளை விசாரணைக்கு ஏற்பு