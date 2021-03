மாநில செய்திகள்

'தி.மு.க. தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சி அல்ல, எதிரி கட்சி' ஜி.கே.வாசன் பேச்சு + "||" + `DMK Not the Opposition in Tamil Nadu, but the Opposition 'GK Vasan's speech

'தி.மு.க. தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சி அல்ல, எதிரி கட்சி' ஜி.கே.வாசன் பேச்சு