மாநில செய்திகள்

இந்து மக்கள் கட்சி 72 தொகுதிகளில் போட்டி 'குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி', என தேர்தல் அறிக்கையில் தாராளம் + "||" + The Hindu People's Party's contest in 72 constituencies is as generous as the 'Rs 1 crore per family' election manifesto

இந்து மக்கள் கட்சி 72 தொகுதிகளில் போட்டி 'குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி', என தேர்தல் அறிக்கையில் தாராளம்