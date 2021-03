மாநில செய்திகள்

பூரண மதுவிலக்கை தேசிய கொள்கையாக வளர்க்க முயற்சி மேற்கொள்வோம் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி + "||" + We will try to develop a complete ban on alcohol as a national policy. Interview

