மாநில செய்திகள்

"இந்துக்களுக்கு எதிராக உள்ளது போல் சித்தரித்து திமுக மீது பொய் பிரசாரம்” - ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Fake Campaign Spread to Portrait DMK is a Anti Hindu Party Says MK Stalin

"இந்துக்களுக்கு எதிராக உள்ளது போல் சித்தரித்து திமுக மீது பொய் பிரசாரம்” - ஸ்டாலின் பேச்சு