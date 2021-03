மாநில செய்திகள்

'என்னுடைய போன்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்படுகின்றன' தொலைதொடர்புத்துறை செயலாளரிடம் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. புகார் + "||" + 'My phones are being tapped' DR Palu MP told Telecommunications Secretary Complaint

'என்னுடைய போன்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்படுகின்றன' தொலைதொடர்புத்துறை செயலாளரிடம் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. புகார்