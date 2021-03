மாநில செய்திகள்

வாழ்நாள் முழுவதும் சோறு போடாது 'இலவசங்கள் என்பது ஒருநாள் விருந்து போன்றது' சென்னை பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + Kamal Haasan speaks at the Chennai campaign 'Free is like a one day party'

வாழ்நாள் முழுவதும் சோறு போடாது 'இலவசங்கள் என்பது ஒருநாள் விருந்து போன்றது' சென்னை பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு