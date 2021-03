மாநில செய்திகள்

அதிக புகார்கள் வருவதை தொடர்ந்து கரூர் மாவட்டத்துக்கு கூடுதல் தேர்தல் செலவின பார்வையாளர் நியமனம் + "||" + Appointment of Additional Election Expenditure Observer for Karur District following more complaints

அதிக புகார்கள் வருவதை தொடர்ந்து கரூர் மாவட்டத்துக்கு கூடுதல் தேர்தல் செலவின பார்வையாளர் நியமனம்