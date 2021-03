மாநில செய்திகள்

வயதானவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு தபால் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது வீடுகளுக்கே சென்று அதிகாரிகள் வாக்குகளை சேகரித்தனர் + "||" + Special arrangements were made for the elderly and the disabled to cast their ballots.

