மாநில செய்திகள்

காலமும் சரியில்லை...களமும் சரியில்லை...தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை - லட்சிய திமுக தலைவர் டி.ராஜேந்திரன் + "||" + Latchiya DMK Should Not Support Any Political Party For Upcoming TN Elections Says T Rajender

காலமும் சரியில்லை...களமும் சரியில்லை...தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை - லட்சிய திமுக தலைவர் டி.ராஜேந்திரன்