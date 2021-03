மாநில செய்திகள்

"அதிமுகவில் யார் வேண்டுமென்றாலும் முதலமைச்சராக முடியும்” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரசாரம் + "||" + Any One Can Become TN Chief Minister From ADMK Party Says CM Edappadi Palaniswami

"அதிமுகவில் யார் வேண்டுமென்றாலும் முதலமைச்சராக முடியும்” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரசாரம்