மாநில செய்திகள்

‘ஏழ்மைக்கு மாற்று இலவசமாக இருக்க முடியாது’ - ஊட்டி தேர்தல் பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + ‘The alternative to poverty cannot be free’ - Kamal Haasan speaks during the Ooty election campaign

‘ஏழ்மைக்கு மாற்று இலவசமாக இருக்க முடியாது’ - ஊட்டி தேர்தல் பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு