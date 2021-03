மாநில செய்திகள்

போலீசாருக்கு தபால் வாக்குக்கு பணம் அளித்த புகார் - 4 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் + "||" + Complaint of payment for postal vote to police - 4 police suspended

போலீசாருக்கு தபால் வாக்குக்கு பணம் அளித்த புகார் - 4 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட்