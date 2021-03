மாநில செய்திகள்

புதையல் இருப்பதாக தோண்டிய குழியில் சிக்கி கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேர் சாவு + "||" + Two people, including a college student, were killed when they were trapped in a treasure chest

புதையல் இருப்பதாக தோண்டிய குழியில் சிக்கி கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேர் சாவு