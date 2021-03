மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் தாய் பற்றி சர்ச்சை கருத்து: ஆ.ராசாவை கட்சியில் இருந்து நீக்காதது ஏன்? மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி + "||" + Controversial comment about First-Minister's mother: Why not remove A. Razza from the party? Anbumani Ramadas question to MK Stalin

முதல்-அமைச்சரின் தாய் பற்றி சர்ச்சை கருத்து: ஆ.ராசாவை கட்சியில் இருந்து நீக்காதது ஏன்? மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி