மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இதுவரை வாகன சோதனையில் ரூ.7½ கோடி, 46 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் + "||" + 90 crore and 46 kg of gold seized in vehicle raids in Chennai so far

சென்னையில் இதுவரை வாகன சோதனையில் ரூ.7½ கோடி, 46 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்