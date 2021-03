மாநில செய்திகள்

ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் 4 நாட்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி இறுதிகட்ட பிரசாரம் மதுரையில் 2-ந் தேதி பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்கிறார் + "||" + Edappadi Palanisamy's final campaign for 4 days from April 1 Prime Minister Modi will attend a public meeting on April 2 in Madurai.

ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் 4 நாட்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி இறுதிகட்ட பிரசாரம் மதுரையில் 2-ந் தேதி பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்கிறார்