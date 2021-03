மாநில செய்திகள்

‘‘வெற்றிநடை போடும் தமிழகம் என்ற வரிகளை கேட்டாலே மு.க.ஸ்டாலின் அலறுகிறார்’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy's speech during the election campaign

‘‘வெற்றிநடை போடும் தமிழகம் என்ற வரிகளை கேட்டாலே மு.க.ஸ்டாலின் அலறுகிறார்’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு