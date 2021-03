ஆளும் கட்சியினர் தொண்டர்களை நம்பி இல்லை; ரூபாய் நோட்டுகளை நம்பியே உள்ளனர் - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்

மாநில செய்திகள்

ஆளும் கட்சியினர் தொண்டர்களை நம்பி இல்லை; ரூபாய் நோட்டுகளை நம்பியே உள்ளனர் - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம் + "||" + Ruling Partys are Relaying Only On Money Says TTV Dhinakaran

ஆளும் கட்சியினர் தொண்டர்களை நம்பி இல்லை; ரூபாய் நோட்டுகளை நம்பியே உள்ளனர் - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்