மாநில செய்திகள்

சைதாப்பேட்டையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் சைதை துரைசாமி எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் + "||" + Saitai Duraisamy Edappadi Palanisamy campaign has made its mark in Saidapet

சைதாப்பேட்டையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் சைதை துரைசாமி எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்